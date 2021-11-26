Альбатроси, що живуть на Фолклендських островах в Атлантичному океані – моногамні птахи. Це значить, що вони обирають собі пару на все життя.

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Розлучаються, бо не можуть мати пташенят

Вчені з'ясували, що ці птахи розлучаються удвічі частіше, якщо вода в океані нагрівається сильніше норми.

Зазвичай рівень розлучень серед пар складає близько 4%. Переважно птахи "завершують стосунки", якщо не можуть завести потомство.

Через зміни клімату рівень розлучень виростає до 8%.



Альбатроси формують пари на все життя / Фото Unsplash

Як проводили дослідження

Вчені спостерігали за великою колонією чорнобрових альбатросів протягом 15 років: з 2004-го до 2019-го. У колонії було 424 самки.

Якщо з яєць не вилуплювалися пташенята, то ймовірність "розлучення" зростала у 5 разів. Причому ініціаторками ставали самки.

У деякі роки рівень розлучень не досягав навіть 1%.

Однак щороку зростала середня температура води в океані. А разом із температурою ріс і рівень розлучень.

У 2017 році вода нагрілася сильніше всього – і цей рівень досяг максимуму. Після того температура почала падати – й кількість розлучень теж.

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Чому альбатроси розлучаються

Вчені пояснюють цей феномен тим, що у теплій воді альбатросам складніше знайти їжу. Вони не можуть наїстися, тому прилітають в колонію пізно та знесилені. Повернення додому в різний час може призвести до розлучення.

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Через потепління води птахам складніше знайти їжу / Фото Unsplash

Окрім того, потепління води призводить до поганої погоди. Через погіршення погоди альбатроси стресують. Від стресу вони можуть покинути партнера – адже птахи не розуміють його справжніх причин.