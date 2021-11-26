Альбатросы, обитающие на Фолклендских островах в Атлантическом океане – моногамные птицы. Это значит, что они выбирают себе пару на всю жизнь.

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Разводятся, потому что не могут иметь птенцов

Ученые выяснили, что эти птицы расстаются вдвое чаще, если вода в океане нагревается сильнее нормы.

Обычно уровень разводов среди пар составляет около 4%. В основном птицы "завершают отношения", если не могут завести потомство.

Из-за изменения климата уровень "разводов" вырастает до 8%.



Альбатросы формируют пары на всю жизнь / Фото Unsplash

Как проводили исследования

Ученые наблюдали за большой колонией чернобровых альбатросов в течение 15 лет: с 2004-го по 2019-й. В колонии было 424 самки.

Если из яиц не вылупились птенцы, то вероятность "развода" возрастала в 5 раз. Причем инициаторами становились самки.

В некоторые годы уровень "разводов" не достигал даже 1%.

Однако ежегодно росла средняя температура воды в океане. А вместе с температурой рос и уровень расставаний.

В 2017 году вода нагрелась сильнее всего – и этот уровень достиг максимума. После этого температура начала падать – и количество "разводов" тоже.

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Почему альбатросы "разводятся"

Ученые объясняют этот феномен тем, что в теплой воде альбатросам сложнее найти еду. Они не могут наесться, поэтому прилетают в колонию поздно и уставшими. Возвращение домой в разное время может привести к расставанию.

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Из-за потепления воды птицам сложнее найти еду / Фото Unsplash