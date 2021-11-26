Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало видео спасения белки.
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На кадрах видно, что грызун стал заложником птичьей кормушки. Конструкция состояла из металлического корпуса-сетки и отдела с орешками в центре устройства.
Для птицы достаточно места, чтобы пролезть и взять вкусности. Однако для большой и очень упитанной белки места оказалось слишком мало. Зверюшке удалось залезть внутрь конструкции, однако выбраться – не смогла.
Заметив животное, люди сразу обратились за помощью к спасателям. Один из них разрезал прутья сетки, используя кусачки. Пока мужчина работал, зверек смотрел на него несчастными глазами и даже не двигался.
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Смотрите видео: как спасали белку из ловушки
Спасателям удалось освободить белку без повреждений. После этого зверек сбежал в лес.