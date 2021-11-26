Королівське товариство з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) опублікувало відео порятунку білки.

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На кадрах видно, що гризун став заручником пташиної годівниці. Конструкція складалася з металевого корпусу-сітки та відділом з горішками у центрі пристрою.

Для птаха там достатньо місця, аби пролізти та взяти смаколики. Проте для великої та дуже вгодованої білки місця виявилося надто мало. Звірятку вдалося залізти всередину конструкції, проте вибратися – не змогла.

Помітивши тварину, люди відразу звернулися за допомогою до рятувальників. Один із них розрізав прути сітки, використовуючи кусачки. Поки чоловік працював, звірятко дивилося на нього нещасними очима та навіть не рухалося.

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Рятувальникам вдалося звільнити білку без жодних ушкоджень. Після цього звірятко втекло до лісу.

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