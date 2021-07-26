Самоїд, який вже не витримує спеку, став зіркою мережі: миле відео

Спека дошкуляє не лише людям, а і тваринам і змушує шукати подекуди смішні вирішення проблеми із задухою. Так сталося і з песиком-самоїдом з популярного відео.

Господарі зняли свого улюбленця-хмаринку і його спосіб охолодитися на відео і кинули в мережу. На розважальному порталі 9gag воно швидко розлетілося світом.

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Самоїд долає спеку

Щоб допомогти собі у спеку, самоїд сховався у підковдру. Господарі песика поставили навпроти нього вентилятор і утворили справжній прохолоджуючий тунель.

Самоїд під вентилятором став зіркою мережі: дивіться відео

На відео видно, як самоїд "кайфує" від приємного вітерцю. Він із насолодою дивиться на "жужалку", яка дарує прохолоду і по трохи засинає.

Що відомо про породу самоїд

Джерело: Purina®

Це пастуший собака з північної Росії, який отримав свою назву завдяки кочовому племені, якому він служив. Вони також охороняли та пасли північних оленів.

Це білосніжний шпіц середнього або великого розміру, який має прямі загострені вуха та скручений над спиною хвіст.

Представники цієї породи мають густу, рясну, стійку до змін погоди шерсть. Відтак він досить добре переносить спекотне літо. Його не можна стригти наголо.

Лапи у самоїдів плоскі і покриті великою кількістю волосся, що робить їх схожими на снігоступи.



Самоїд має густу шерсть, яка допомагає пережити спеку / Фото з tvaryny.com

Як допомогти тваринам у спеку

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Джерело: 24 канал

Гуляйте з вашими песиками тільки рано вранці або пізно ввечері, коли спека не така сильна.

Відмовтеся від стрижок песика "наголо". Для тварин шерсть є своєрідним бар'єром від сонця – наче капелюх для людей. Такі зачіски лише дошкулятимуть улюбленцю.

Допомагайте вуличним тваринам: залишайте їм воду в мисочках, пустіть до під'їзду чи підвалу, де прохолодніше, ніж на вулиці.

У жодному разі не залишайте улюбленця самого в машині, навіть із відчиненими вікнами. Це смертельно небезпечно для тварин.

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На прогулянці потрібно мати з собою воду для собаки та періодично пропонувати її тварині. Вона питиме, щойно захоче.



Як допомогти тваринам у спеку / Інфографіка 24 каналу