Самоїд, який вже не витримує спеку, став зіркою мережі: миле відео

26 липня 2021 , 10:16
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Джерело:

9gag

Спека дошкуляє не лише людям, а і тваринам і змушує шукати подекуди смішні вирішення проблеми із задухою. Так сталося і з песиком-самоїдом з популярного відео.

Господарі зняли свого улюбленця-хмаринку і його спосіб охолодитися на відео і кинули в мережу. На розважальному порталі 9gag воно швидко розлетілося світом.

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Самоїд долає спеку

Щоб допомогти собі у спеку, самоїд сховався у підковдру. Господарі песика поставили навпроти нього вентилятор і утворили справжній прохолоджуючий тунель. 

Самоїд під вентилятором став зіркою мережі: дивіться відео

На відео видно, як самоїд "кайфує" від приємного вітерцю. Він із насолодою дивиться на "жужалку", яка дарує прохолоду і по трохи засинає. 

Що відомо про породу самоїд

Джерело: Purina®

  • Це пастуший собака з північної Росії, який отримав свою назву завдяки кочовому племені, якому він служив. Вони також охороняли та пасли північних оленів. 
  • Це білосніжний шпіц середнього або великого розміру, який має прямі загострені вуха та скручений над спиною хвіст.
  • Представники цієї породи мають густу, рясну, стійку до змін погоди шерсть. Відтак він досить добре переносить спекотне літо. Його не можна стригти наголо.
  • Лапи у самоїдів плоскі і покриті великою кількістю волосся, що робить їх схожими на снігоступи. 


Самоїд має густу шерсть, яка допомагає пережити спеку / Фото з tvaryny.com

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Як допомогти тваринам у спеку

Джерело: 24 канал

  • Гуляйте з вашими песиками тільки рано вранці або пізно ввечері, коли спека не така сильна.
  • Відмовтеся від стрижок песика "наголо". Для тварин шерсть є своєрідним бар'єром від сонця – наче капелюх для людей. Такі зачіски лише дошкулятимуть улюбленцю.
  • Допомагайте вуличним тваринам: залишайте їм воду в мисочках, пустіть до під'їзду чи підвалу, де прохолодніше, ніж на вулиці.
  • У жодному разі не залишайте улюбленця самого в машині, навіть із відчиненими вікнами. Це смертельно небезпечно для тварин.

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  • На прогулянці потрібно мати з собою воду для собаки та періодично пропонувати її тварині. Вона питиме, щойно захоче.


Як допомогти тваринам у спеку / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська