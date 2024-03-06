На Винничине заметили величественных животных в дикой природе: кадры с высоты птичьего полета

В Винницкой области на видео зафиксировали стадо зубров в дикой природе. Животные обитают на 12 тысяч гектарах лесных угодий филиала "Винницкое лесное хозяйство".

Животных в область завезли лесоводы в семидесятых годах прошлого века с Волыни. Сейчас в регионе проживает 125 зубров.

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В Винницкой области лесоводы разводят зубров европейских

Лесоводы заселили туда 4 самки и 2-х самцов. Ареал обитания и условия подошли зубрам, поэтому за 45 лет их популяция увеличилась.

Это краснокнижный вид и находится под особой охраной. В Винницкую область зубров завезли лесоводы в семидесятых годах прошлого века с Волыни,

– говорится в сообщении.

Лесоводы охраняют и обеспечивают зубров пищей и водой в течение всего года. В угодьях филиала создан комплекс биотехнических сооружений – подкормочные площадки, солонцы, водопои.

Зубры, которых заметили в Винницкой области: смотрите видео

Зубры в Винницкой области поделились на 3 стада, а также отдельно ходят престарелые зубры-самцы, одиночки, которые не успевают за молодняком. Интересно, что в стаде зубров царит матриархат, а к детенышам у них особое отношение. Например, в сильные морозы зимой все стадо сбивается в кучу, а в центре оставляют телят, чтобы те не замерзли и грелись от тепла старших особей.

Ежегодно численность зубров растет. Одно из стад попало в объектив оператора дрона Вадима Козака, который снимал местность.

В медвежьем приюте "Синевир" показали весеннее пробуждение зверей

В национальном природном парке "Синевир" на Закарпатье завершился зимний сон медведей. Они уже начали покидать свои укрытия, в которых провели холодные месяцы.

В Реабилитационном центре бурого медведя животные находятся постоянно, а в течение зимы, когда их тело входит в состояние пониженной активности, некоторые особи находятся во временном сне.

Косолапые с первыми лучами весеннего солнца и поднятием температуры воздуха вышли из своих берлог, после чего начали растягиваться, подниматься на лапы и рассматривать окружающий мир.