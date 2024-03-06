Тварин в область завезли лісівники у сімдесятих роках минулого століття з Волині. Нині у регіоні проживає 125 зубрів.

Дивіться також Не вміє ходити по землі: в Дніпрі собака протягом 8 років живе на даху гаражів

На Вінниччині лісівники розводять зубрів європейських

Лісівники заселили туди 4 самиці й 2-х самців. Ареал проживання та умови підійшли зубрам, тож за 45 років їх популяція збільшилась.

Це червонокнижний вид і знаходиться під особливою охороною. На Вінниччину зубрів завезли лісівники у сімдесятих роках минулого століття з Волині,

— йдеться у повідомленні.

Лісівники охороняють і забезпечують зубрів їжею та водою протягом всього року. В угіддях філії створено комплекс біотехнічних споруд – підгодівельні майданчики, солонці, водопої.

Зубри, яких помітили на Вінниччині: дивіться відео

Зубри на Вінниччині поділились на 3 стада, а також окремо ходять пристарілі зубри-самці, одинаки, які не встигають за молодняком. Цікаво, що у стаді зубрів панує матріархат, а до дитинчат у них особливе ставлення. Наприклад, в сильні морози взимку усе стадо збивається до купи, а в центрі залишають теляток, аби ті не замерзли й грілись від тепла старших особин.

Щороку чисельність зубрів зростає. Одне зі стад потрапило в об'єктив оператора дрона Вадима Козака, який знімав місцевість.

У ведмежому притулку "Синевир" показали весняне пробудження звірів

В національному природному парку "Синевир" на Закарпатті завершився зимовий сон ведмедів. Вони вже почали залишати свої укриття, в яких провели холодні місяці.

У Реабілітаційному центрі бурого ведмедя тварини перебувають постійно, а протягом зими, коли їхнє тіло входить у стан зниженої активності, деякі особини перебувають у тимчасовому сні.

Клишоногі з першими променями весняного сонця й підняттям температури повітря повиходили зі своїх барлогів, після чого почали розтягуватися, здійматися на лапи та розглядати навколишній світ.