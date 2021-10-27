Знаменитые медведи из Укрзализныци наконец-то едут в Нидерланды: интересные детали

2 диких животных более 20 лет находились на балансе Запорожской детской железной дороги. Животных больше не могут содержать в местном зоопарке, поэтому им нашли новый дом в Европе.

Медведей запланировали отправить в Нидерланды 27 октября. Об этом сообщила Ингрид Вермольен, директор неправительственного фонда "Медведи в сердце".

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Будут жить по-королевски

Косолапых из Украины в европейском частном зоопарке Аувехандс ждут отличные условия. Они будут проживать с 7 другими медведями на территории размером 2 гектара.

Фактически, это природная территория леса, где есть водопад и все удобства для медведей, включая большие берлоги. Медведи будут впадать в спячку зимой – как это делают их сородичи в дикой природе.

Медведи – это отдельный проект этого парка. Они будут заботиться о них постоянно, на очень высоком уровне, – рассказывает Ингрид Вермольен.



Так живут медведи в нидерландском зоопарке / Фото bearsinmind.org

Для медведей собрали 70 тысяч евро

Перевезти медведей в Нидерланды – недешевое удовольствие. Транспортировка 2 животных из Украины и еще 1 медведицы из Боснии стоит 70 тысяч евро.

Эти деньги неравнодушные голландцы собрали вместе.



Медведям искали новый дом несколько лет / Фото Суспильне Запорожье

В зоопарке спасают медведей из плохих условий

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порциюкоторый не только вкусен, но и полезен. ​

Представители этого зоопарка ищут медведей, живущих в плохих условиях. И для этих медведей этот проект – это как выйти на пенсию в медвежий рай, как остальную жизнь провести в лесу, где о них будут заботиться на свободной территории, – рассказывает директор организации "Медведи в сердце".



Ингрид Вермольен, директор неправительственного фонда "Медведи в сердце" / Фото Суспильне Запорожье

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Медведи Укрзализныци: что известно

2 медведя на балансе Укрзализныци нашли случайно, в процессе продажи непрофильных активов предприятия.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Ивана Юрика, медведи "каким-то чудом" оказались на балансе предприятия.

Животные прожили в зоопарке запорожской детской железной дороги более 20 лет.

К октябрю 2020 года по норме на одного медведя должно было приходиться 30 квадратных метров площади. В прошлом году норму увеличили до 200 метров на животное, поэтому зоопарк не мог больше содержать косолапых.

Животным несколько лет пытались найти новый дом. Украинские организации отказывались брать их из-за нехватки места.

пытались найти новый дом. Украинские организации отказывались брать их из-за нехватки места. Благодаря организации "Эко-Галич" медведям удалось найти новый дом в нидерландском городе Ренен.



Такие фото распространяли для спасения медведей / Фото Укрзализныця

