Злая морда и фееричные костюмы: фото кошки, покорившей сеть своими образами
Источник:Daily Paws
Кошачья мама обожает придумывать невероятную одежду для себя и своей кошки Харли. В течение 6 лет они провели более 300 тематических фотосессий.
Американка по имени Эмбер Морин Лу называет себя мамой 2 кошек. Ее любимицы – длинношерстные шотландские вислоухие кошки Харли и Лола.
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Кошка со злой мордашкой
Морда Харви делает ее звездой фотосессий / Фото с инстаграма eatdrinkcat
Однажды Харви пригласили поучаствовать в рождественской фотосессии. Хотя кошка была тогда совсем маленькой, ей очень понравился процесс. Владелица решила, что карьеру "модели" обязательно нужно продолжать.
За жизнь Харли фотографировалась почти в 300 костюмчиках. Харли бывает героиней сериалов, монстром на Хэллоуин, а также звездами, например Кэти Перри.
Животное нравится пользователям сети / Фото с инстаграма eatdrinkcat
Особенность кошки в том, что у нее очень смешная злая мордашка. С таким выражением все фото получаются просто великолепными.
Хозяйка фотографируется с кошкой в разных образах / Фото с инстаграма eatdrinkcat
Животное имеет собственный инстаграм, где за ним следят более 20 тысяч подписчиков.
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Больше фото кошки в забавных костюмах смотрите здесь / Фото с инстаграма eatdrinkcat
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