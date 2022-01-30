Зимние развлечения кота: пушистик умело катается на сноу-скейте и покоряет сеть
Источник:ютуб-канал Smagical
Если давно мечтали научиться кататься на сноуборде или лыжах, но все откладывали, только посмотрите на этого кота. Он научился брать от жизни все и разбирается в зимних развлечениях.
Ютуб-блогер Фил Смедж показывает сети кадры из своей повседневной жизни, однако настоящей звездой его канала стал кот Тедди.
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Что такое сноу-скейт
Это спортивный снаряд для езды по снегу. В нем есть элементы сноуборда, скейтборда, лонгборда и доски для серфинга.
Рыжий котик одолевает на сноу-скейте не только стремительные горки, но даже самодельные трамплины. Другие животные завидуют Тедди и бегают за ним, когда тот катается.
Кот развлекается на сноу-скейте: смотрите видеоДля того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .
Удивительно, как кот "профессионально" держится на доске. На кадрах видно, что Тедди совсем не боится и не пытается сбежать.
Он мужественно преодолевает препятствие за препятствием, подпрыгивает на самодельных трамплинах и увлеченно едет дальше. На видео можно заметить, что другие котики тоже пытаются запрыгивать на доску, но быстро убегают.
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