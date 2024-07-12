Но на этот раз о такой терапии попросило именно руководство больницы, чтобы успокоить и поддержать детей, которые остались лечиться в уцелевших помещениях больницы после варварской атаки россии на медучреждение 8 июля. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Зоотерапия для детей из Охматдета

Мэр столицы отметил, что даже во время полномасштабной войны Киевзоо продолжает сотрудничество с детской больницей.

Сотрудники заведения посещают медучреждение с животными-ассистентами в среднем 15-20 раз в год. А также с радостью принимают маленьких пациентов на собственной территории круглогодично,

– добавил он.

В ответ на трагические события в больнице "Охматдет" 8 июля, руководство больницы организовало сегодня терапевтическое мероприятие для детей. Цель мероприятия - обеспечить комфорт, успокоение и поддержку детям, которые все еще находятся в уцелевших помещениях после варварского нападения России.

Как проходила зоотерапия: смотрите видео

Напомним, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в частности полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.