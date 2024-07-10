В Киеве из-под завалов спасли кота

Котику 2 – 3 года. Он сейчас находится на лечении в ветеринарной клинике. В то же время разыскивают его владельцев, чтобы воссоединить их с любимцем.

Читайте также Новый дом для сов, спасенных ВСУ: КиевЗоо показал новый дом для птиц

Вечером 9 июля от КАРС "Киевская служба спасения" поступил вызов на горячую линию Службы Зоодопомощи КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" для выезда на место трагического события в Шевченковском районе. Там 8 июля в результате вражеского обстрела произошло разрушение целого подъезда жилого дома.

Служба Зоодопомога сразу прибыла на место происшествия, где спасатели КАРС передали врачам службы кота с контузией спасенного из-под завалов, где он пробыл полтора суток.



Котик, которого вытащили из-под завалов в Киеве / Фото Центр защиты животных

Если кто-то узнает своего друга, или знает его владельцев – все детали по ссылке.

Из-за российского обстрела в Киеве погиб лось

В результате атаки России на Киев в понедельник, 8 июля, погибло крупное дикое животное, которое находилось в Центре спасения диких животных. Говорится о лосе, крупнейшего представителя семейства оленьих.

Во время атаки животное испугалось взрывов, и разогнавшись, ударилось о стену. Рассказывают, что животное только на днях спасли волонтеры.