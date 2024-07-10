У Києві з-під завалів врятували кота

Котику 2 – 3 роки. Він зараз перебуває на лікуванні у ветеринарній клініці. Водночас розшукують його власників, щоб возз'єднати їх з улюбленцем.

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Ввечері 9 липня від КАРС "Київська служба порятунку" надійшов виклик на гарячу лінію Служби Зоодопомога КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" для виїзду на місце трагічної події в Шевченківському районі. Там 8 липня внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування цілого під'їзду житлового будинку.

Служба Зоодопомога одразу прибула на місце події, де рятувальники КАРС передали лікарям служби кота з контузією врятованого з-під завалів, де він пробув півтори доби.



Котик, якого витягли з-під завалів у Києві / Фото Центр захисту тварин

Якщо хтось впізнає свого друга, або знає його власників – усі деталі за посиланням.

Через російський обстріл у Києві загинув лось

В результаті атаки Росії на Київ у понеділок, 8 липня, загинула велика дика тварина, яка перебувала в Центрі порятунку диких тварин. Мовиться про лося, найбільшого представника родини оленячих.

Під час атаки тварина перелякалася вибухів, та розігнавшись, вдарилася об стіну. Розповідають, що тварину лише днями врятували волонтери.