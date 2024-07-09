Про це повідомили в організації UAnimals. Розповідають, що тварину днями врятували волонтери.

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Внаслідок російського обстрілу у Києві загинув лось

8 липня внаслідок чергового російського масованого ракетного удару загинув лось, який був на реабілітації у Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової. Тварина перелякалася вибухів, та розігнавшись, вдарилася об стіну.

Цього лося на вихідних врятували завдяки зусиллям Наталії Попової, команди рятувальників ДСНС та допомозі UAnimals. Тварину помітили на території Інституту металофізики Академії наук у Голосіївському районі Києва. Щоб безпечно повернути лося в дику природу, потрібно було його зловити — а це ще та задачка із зірочкою…

– йдеться у повідомленні.

Лось перелякався вибухів і вдарився об стіну: дивіться відео

У рамках надзвичайної рятувальної операції зоозахисники звернулися до ДСНС з проханням про допомогу у використанні дрона для відстеження лося на великій території одного з інститутів. Місія зіткнулася з невдачею, коли лось отримав травму щелепи, що зробило його непридатним для негайного випуску в дику природу. Було негайно розпочато медичне втручання, і лося прооперували, а потім перевезли на реабілітацію до Центру порятунку диких тварин під Києвом.

Загиблий лось – це ще одна сьогоднішня жертва РФ. Цій країні абсолютно все одно, що і кого нищити. Її ціль – знищити все живе,

– наголосили в UAnimals.

Вранці 8 липня організація повідомила, що лось, який, як очікувалося, мав усі шанси повністю одужати і повернутися в природне середовище існування, помер від отриманих травм після трагічного інциденту. На тлі російських обстрілів та операцій протиповітряної оборони тварина була налякана вибухами, що призвело до сильного зіткнення зі стіною вольєра. На жаль, лось не вижив.