Під час забігу биків в Іспанії 6 людей отримали травми
Забіг розгортається на 875-метровій ділянці вузькими вуличками Памплони. Сотні учасників переслідують шістьох масивних биків, кожен з яких важить понад 600 кілограмів.
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Учасники заходу виводять тварин на арену для кориди, де їх згодом вбивають матадори.
Десятки бігунів, переважно молодих чоловіків, щороку отримують травми під час забігу. З моменту свого заснування у 1924 році під час заходу було зафіксовано 16 смертельних випадків, останній з яких стався у 2009 році.
В Іспанії пройшов традиційний забіг з биками / Фото EPA / UPG
Цього разу у перший день перегонів було зафіксовано кілька нещасних випадків, що призвели до травм. Одна людина отримала черепно-мозкову травму, а п'ятеро інших – переважно забої. Кілька постраждалих згодом були госпіталізовані.
В Памплоні під час традиційного забігу з биками отримали поранення 6 людей / Фото EPA / UPG
Захисники прав тварин засудили забіги биків як "середньовічну жорстокість". З усім тим, фестиваль продовжує приваблювати тисячі відвідувачів з усього світу щороку.
До слова, конгрес Колумбії ухвалив законопроєкт про заборону кориди до 2028 року. Президент Колумбії повинен підписати новий закон.