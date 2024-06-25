Тепер новий закон має підписати президент Колумбії Густаво Петро, який є давнім противником цього шоу.

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У Колумбії заборонили проведення кориди

Ця заборона є величезною перемогою для організацій, які працювали над трансформацією суспільства та відкинули насильство над тваринами,

— сказав борець за права тварин Террі Хуртадо.

Він підкреслив, що биків і коней, які зазвичай беруть участь у кориді в Колумбії, більше не будуть піддавати тортурам. Це рішення багато хто сприйняв з полегшенням, особливо з огляду на те, який вплив воно матиме на дітей, які більше не стануть свідками таких видовищ.

У відповідь на заборону кориди в Колумбії шанувальники цього виду спорту висловили своє невдоволення. Вони заявили, що таке рішення порушує свободи меншин і створює проблеми для міст, які покладаються на ці заходи, щоб привабити тисячі відвідувачів.

У Колумбії корида, традиція якої сягає кінця 15 століття, продовжує проводитися менш ніж у двох десятках муніципалітетів. Попри зниження популярності, щорічна корида в місті Манісалес все ще збирає десятки тисяч глядачів.

Що відомо про кориду?

Корида, традиція, що зародилася на Піренейському півострові, залишається легальною в багатьох країнах, таких як Іспанія, Франція, Португалія, Перу, Еквадор і Мексика.

Колись популярна подія, яка транслювалася в прямому ефірі на багатьох телеканалах, зараз піддається все більшій критиці. У міру того, як розвивається ставлення до добробуту тварин, багато людей засуджують практику спостереження за стражданнями тварин заради людських розваг.

У суперечливому виді спорту – кориді – матадори протистоять агресивним бикам, спеціально виведеним для бою. Матадор провокує бика, дражнячи його червоним плащем, що зрештою призводить до того, що тварину ранять списами та кинджалами, а потім вбивають.