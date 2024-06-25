Теперь новый закон должен подписать президент Колумбии Густаво Петро, который является давним противником этого шоу.

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В Колумбии запретили проведение корриды

Этот запрет является огромной победой для организаций, которые работали над трансформацией общества и отвергли насилие над животными,

– сказал борец за права животных Терри Хуртадо.

Он подчеркнул, что быков и лошадей, которые обычно участвуют в корриде в Колумбии, больше не будут подвергать пыткам. Это решение многие восприняли с облегчением, особенно учитывая то, какое влияние оно окажет на детей, которые больше не станут свидетелями таких зрелищ.

В ответ на запрет корриды в Колумбии поклонники этого вида спорта выразили свое недовольство. Они заявили, что такое решение нарушает свободы меньшинств и создает проблемы для городов, которые полагаются на эти мероприятия, чтобы привлечь тысячи посетителей.

В Колумбии коррида, традиция которой достигает конца 15 века, продолжает проводиться менее чем в двух десятках муниципалитетов. Несмотря на снижение популярности, ежегодная коррида в городе Манисалес все еще собирает десятки тысяч зрителей.

Что известно о корриде?

Коррида, традиция, зародившаяся на Пиренейском полуострове, остается легальной во многих странах, таких как Испания, Франция, Португалия, Перу, Эквадор и Мексика.

Некогда популярное событие, которое транслировалось в прямом эфире на многих телеканалах, сейчас подвергается все большей критике. По мере того как развивается отношение к благополучию животных, многие люди осуждают практику наблюдения за страданиями животных ради человеческих развлечений.

В противоречивом виде спорта – корриде – матадоры противостоят агрессивным быкам, специально выведенным для боя. Матадор провоцирует быка, дразня его красным плащом, что в конце концов приводит к тому, что животное ранят копьями и кинжалами, а затем убивают.