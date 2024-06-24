Исследовательская база разведения больших панд наложила пожизненный запрет на посещение 12 туристам, которые плохо обращались с животными. Что они сделали – рассказываем дальше!

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В Китае зоопарк запретил 12 туристам посещать панд

Недавно 12 лицам в возрасте от 26 до 61 года навсегда запретили посещать местный центр за бросание различных предметов, таких как бамбуковые побеги, леденцовые палочки, сигареты, яйца и хлеб, а также за плевки в игровую зону панд. Важно подчеркнуть, что панды не пострадали от этих действий.

Исследовательская база воздержалась от раскрытия имен и гражданства правонарушителей, причастных к ряду инцидентов, произошедших в период с апреля по июнь этого года. Было уточнено, что в инцидентах участвовали несколько групп злоумышленников.

Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности животных. Сохраняйте тишину и держитесь чуть дальше от животных; запрещено мусорить, выплевывать, бросать еду в зону активности животных и совершать другие действия, угрожающие безопасности животных,

– говорится в инструкции.

На вебсайте базы, которая является одним из самых популярных туристических объектов Чэнду, есть подробные инструкции для посетителей.

В зоопарке вместо панд показывали окрашенных чау-чау

Китайский зоопарк оказался в эпицентре скандала после того, как стало известно, что собак породы чау-чау раскрасили под панд, чтобы не разочаровывать посетителей. Собаки, которых выставляли в вольере с 8 утра до 5 вечера ежедневно, должны были развлекать и поражать публику.

В зоопарке объяснили, что хотят привлечь больше людей, однако пока не могут позволить себе содержать настоящих панд. Поэтому прибегли к таким мероприятиям.