Спасенные бойцами ВСУ совы теперь живут в КиевЗоо. Работники зверинца воссоздали для них уголок живой природы площадью 20 квадратных метров, устланный песком и щепой из ели.

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Новый дом для спасенных сов

Для комфорта сплюшек евразийских работников обустроили деревянные дома, разноуровневые присады, кормушки, поилки и тому подобное.

Учитывая ночной образ жизни этих птиц, там установлен специальный фонарик, что привлекает различных насекомых,

– говорится в сообщении.

Такое угощение становится дополнительным прекрасным лакомством к основному мясному рациону сов.

Как выглядит новый дом сов / Фото КП "Киевский зоопарк"

Домик сплюшек размещен возле авиарии грифов, где порой их можно увидеть даже днем.

Также в сообщении напомнили график работы центральных касс киевского зоопарка:

в понедельник – с 12:00 до 17:00;

со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.

Вход в зоопарк – до 17:00, пребывание на территории – до 18:30.