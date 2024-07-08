Спасенные бойцами ВСУ совы теперь живут в КиевЗоо. Работники зверинца воссоздали для них уголок живой природы площадью 20 квадратных метров, устланный песком и щепой из ели.
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Новый дом для спасенных сов
Для комфорта сплюшек евразийских работников обустроили деревянные дома, разноуровневые присады, кормушки, поилки и тому подобное.
Учитывая ночной образ жизни этих птиц, там установлен специальный фонарик, что привлекает различных насекомых,
– говорится в сообщении.
Такое угощение становится дополнительным прекрасным лакомством к основному мясному рациону сов.
Как выглядит новый дом сов / Фото КП "Киевский зоопарк"
Домик сплюшек размещен возле авиарии грифов, где порой их можно увидеть даже днем.
Также в сообщении напомнили график работы центральных касс киевского зоопарка:
- в понедельник – с 12:00 до 17:00;
- со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.
Вход в зоопарк – до 17:00, пребывание на территории – до 18:30.