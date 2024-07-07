Пост с фотографией парня выложили в соцсети, а впоследствии животных забрали в приют. Историю спасения и поиска дома для щенков Общественному рассказала мама Давида Нина.

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Давид просидел под магазином со щенками 3 часа

Женщина сообщила, что ей позвонил сын и сказал, что во время прогулки с друзьями нашел двух щенков. Он выразил желание забрать щенков домой, но ему отказали. Сейчас в семье есть собака, которую они взяли полтора года назад.

Он предложил хотя бы забрать, чтобы помыть их, потому что были очень грязные... Далее он сам решил их пристроить. Пошел с ними в магазин, а на бумажке, написал, что хочет отдать в хорошие руки. Около трех часов сидел. Кто-то купил корм, а одна женщина сфотографировала и выложила пост в Фейсбук,

– сказала Нина.

Благодаря социальным сетям общественная организация "Ursa", занимающаяся защитой животных, узнала о матери-собаке и ее щенках. Организация оперативно предоставила им еду. Щенки оставались под их опекой в течение пяти дней, пока не прибыли волонтеры, чтобы забрать их.



Щенки, которых нашел Давид / Фото из личного архива семьи

Женщина и ее сын обеспечивали уход за щенками, включая визиты к ветеринару и необходимые прививки. Оказалось, что это девочка и мальчик.

Затем щенков перевезли поездом в приют в Киеве, где им будут искать новых хозяев.