Пост з фотографією хлопця виклали у соцмережі, а згодом тварин забрали до притулку. Історію порятунку та пошуку домівки для цуценят Суспільному розповіла мама Давида Ніна.

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Давид просидів під магазином з цуценятами 3 години

Жінка повідомила, що їй зателефонував син і сказав, що під час прогулянки з друзями знайшов двох цуценят. Він висловив бажання забрати цуценят додому, але йому відмовили. Наразі у сім'ї є собака, якого вони взяли півтора року тому.

Він запропонував хоча б забрати, щоб помити їх, бо були дуже брудні... Далі він сам вирішив їх прилаштувати. Пішов з ними до магазину, а на папірці, написав, що хоче віддати в добрі руки. Близько трьох годин сидів. Хтось купив корм, а одна жінка сфотографувала і виклала пост у Фейсбук,
— сказала Ніна.

Завдяки соціальним мережам громадська організація "Ursa", що займається захистом тварин, дізналася про матір-собаку та її цуценят. Організація оперативно надала їм їжу. Цуценята залишалися під їх опікою протягом п'яти днів, поки не прибули волонтери, щоб забрати їх.

Цуценята, яких знайшов Давид
Цуценята, яких знайшов Давид / Фото з особистого архіву родини

Жінка та її син забезпечували догляд за цуценятами, включаючи візити до ветеринара та необхідні щеплення. Виявилося, що це дівчинка та хлопчик.

Потім цуценят перевезли потягом до притулку в Києві, де їм шукатимуть нових господарів.