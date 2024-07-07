Пост з фотографією хлопця виклали у соцмережі, а згодом тварин забрали до притулку. Історію порятунку та пошуку домівки для цуценят Суспільному розповіла мама Давида Ніна.

Читайте також На Черкащині рятувальники витягли з вогню п'ятьох крихітних цуценят: фото до сліз

Давид просидів під магазином з цуценятами 3 години

Жінка повідомила, що їй зателефонував син і сказав, що під час прогулянки з друзями знайшов двох цуценят. Він висловив бажання забрати цуценят додому, але йому відмовили. Наразі у сім'ї є собака, якого вони взяли півтора року тому.

Він запропонував хоча б забрати, щоб помити їх, бо були дуже брудні... Далі він сам вирішив їх прилаштувати. Пішов з ними до магазину, а на папірці, написав, що хоче віддати в добрі руки. Близько трьох годин сидів. Хтось купив корм, а одна жінка сфотографувала і виклала пост у Фейсбук,

— сказала Ніна.

Завдяки соціальним мережам громадська організація "Ursa", що займається захистом тварин, дізналася про матір-собаку та її цуценят. Організація оперативно надала їм їжу. Цуценята залишалися під їх опікою протягом п'яти днів, поки не прибули волонтери, щоб забрати їх.



Цуценята, яких знайшов Давид / Фото з особистого архіву родини

Жінка та її син забезпечували догляд за цуценятами, включаючи візити до ветеринара та необхідні щеплення. Виявилося, що це дівчинка та хлопчик.

Потім цуценят перевезли потягом до притулку в Києві, де їм шукатимуть нових господарів.