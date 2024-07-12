Але цього разу про таку терапію попросило саме керівництво лікарні, щоб заспокоїти і підтримати дітей, які залишилися лікуватися у вцілілих приміщеннях лікарні після варварської атаки Росії на медзаклад 8 липня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Зоотерапія для дітей з Охматдиту

Мер столиці наголосив, що навіть під час повномасштабної війни Київзоо продовжує співпрацю з дитячою лікарнею.

Співробітники закладу відвідують медзаклад із тваринами-асистентами у середньому 15 – 20 разів на рік. А також радо приймають маленьких пацієнтів на власній території цілорічно,

– додав він.

У відповідь на трагічні події в лікарні "Охматдит" 8 липня, керівництво лікарні організувало терапевтичний захід для дітей. Захід має на меті забезпечити комфорт, заспокоєння та підтримку дітям, які все ще перебувають у вцілілих приміщеннях лікарні.

Як проходила зоотерапія: дивіться відео

Нагадаємо, 8 липня у Києві російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит". Окрім медзакладу, пошкоджено й інші об'єкти, зокрема повністю зруйновано один із під'їздів багатоквартирного будинку.