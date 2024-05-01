Британка обратилась за помощью к спасателям после того, как в ее доме появился неожиданный гость. Прибыв на место, специалисты были шокированы, увидев маленькую обезьянку, которая отдыхала на кухонной столешнице.

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Женщина обнаружила у себя дома обезьяну-мармозан

По словам волонтера Джеммы Ворнер, когда женщина позвонила и в истерике сообщила, что у нее в оранжерее живет какой-то зверь, ее просили подробнее описать существо. Она охарактеризовала его как что-то маленькое с пушистым хвостом, возможно, белка.

Поэтому мы совсем не ожидали, что найдем примата. Он был очень худым и голодным, но достаточно умный, чтобы прийти за помощью к людям,

– рассказывает она.

Обезьяну удалось заманить в клетку и отвезти в местный приют / Фото SWNS

Доподлинно неизвестно, как южноамериканская обезьяна-мармозан оказалась за 5 400 миль от своего ареала. Вероятно, ее бросили на произвол судьбы предыдущие хозяева.

Марсель очень ручной: смотрите видео

Команда Wings and Paws сейчас работает над тем, чтобы найти Марселю новый дом, когда он выздоровеет.

Если бы он остался на улицах, то мог бы умереть от голода. Мы думаем, что это был чей-то домашний любимец, а не животное из зоопарка. Он очень спокойно относится к людям и мирно сидит на ладони,

– добавляет Уорнер.

Марселю ищут новый дом / Фото SWNS

К слову, в Великобритании разрешено содержать приматов как домашних любимцев, однако организация RSPCA категорически не рекомендует этого делать, утверждая, что эти животные лучше приспособлены к своей естественной среде обитания.

Мексиканка забрала с улицы койота

Мариан Васкес Аларкон подобрала на улице крошечного щенка, который на самом деле оказался диким животным. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками.

Однако, со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца. И тогда она поняла, что перед ней не собачка, а настоящий койот.