Однако, со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца. И тогда она поняла, что перед ней не собачка, а настоящий койот.

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Женщина забрала с улицы койота

У животного заметили ненасытный аппетит и агрессивное поведение во время кормления, когда он увлеченно кромсал зубами мясо вместе с костями. Также по ночам регулярно раздавался жалобный вой.

Женщина приютила собаку, которая оказалась койотом / Фото Jam Press

Мариан догадалась, что перед ней не собачка, когда животное начало стремительно расти и набирать вес. Хозяйка с ужасом поняла, что случайно забрала с улицы и вырастила дикого зверя.

Это был прекрасный койот. Он вырос среди домашних собак, но никогда не переставал быть диким. Испортил мне очень много вещей и больше не мог поместиться в доме,

- добавила Мариан.

К сожалению, как объяснила сама Аларкон, содержать его дома становилось все сложнее, ведь он нуждался в соответствующих условиях для жизни.

Койот был агрессивен во время кормления / Фото Jam Press

Она обратилась в природоохранные службы, которые забрали койота и выпустили в экологическом центре "Лес шепота".

К слову, койоты происходит из Северной Америки. Это ночные хищники, которые вырастают чуть меньше волка, с удивительными охотничьими способностями, в частности, способны бегать со скоростью 64 километра в час.

Женщина похвасталась своим "самым большим" в мире котом

В бразильском городе Жау живет гигантский кот-рекордсмен Ксартрукс. 6-летнего красавца породы мейн-кун путают с гепардом. Кот достигает 1,3 метра в длину и весит более 10 килограммов.

Мейн-куны считаются одной из крупнейших в мире пород домашних котов, но этот пушистик, принадлежащий супружеской паре Марсии Оливейри и Жану Мартинсу, вырос до поистине монументальных размеров. В январе 2023 года владельцы гигантского мейн-куна даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса.