Однак, з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця. І тоді вона зрозуміла, що перед нею не песик, а справжній койот.

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Жінка забрала з вулиці койота

У тварини помітили ненаситний апетит та агресивну поведінку під час годування, коли він захоплено шматував зубами м'ясо разом з кістками. Також по ночах регулярно лунало жалібне виття.

Жінка прихистила собаку, яка виявилася койотом

Жінка прихистила собаку, яка виявилася койотом / Фото Jam Press

Маріан здогадалася, що перед нею не собачка, коли тварина почала стрімко рости й набирати вагу. Господиня з жахом зрозуміла, що випадково забрала з вулиці й виростила дикого звіра.

Це був прекрасний койот. Він виріс серед домашніх собак, але ніколи не переставав бути диким. Зіпсував мені дуже багато речей й більше не міг поміститися в будинку,
— додала Маріан.

На жаль, як пояснила сама Аларкон, утримувати його вдома ставало дедалі складніше, адже він потребував відповідних умов для життя.

Койот був агресивний під час годування

Койот був агресивний під час годування / Фото Jam Press

Вона звернулася до природоохоронних служб, які забрали койота й випустили в екологічному центрі "Ліс шепоту".

До слова, койоти походить з Північної Америки. Це нічні хижаки, які виростають трохи меншими за вовка, з дивовижними мисливськими здібностями, зокрема, здатні бігати зі швидкістю 64 кілометри за годину.

Жінка похизувалась своїм "найбільшим" у світі котом

У бразильському місті Жау живе гігантський кіт-рекордсмен Ксартрукс. 6-річного красеня породи мейн-кун плутають з гепардом. Кіт сягає 1,3 метра завдовжки та важить понад 10 кілограмів.

Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів, але цей пухнастик, що належить подружній парі Марсії Олівейрі та Жану Мартінсу, виріс до воістину монументальних розмірів. У січні 2023 року власники гігантського мейн-куна навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса.