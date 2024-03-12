Однак, з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця. І тоді вона зрозуміла, що перед нею не песик, а справжній койот.

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Жінка забрала з вулиці койота

У тварини помітили ненаситний апетит та агресивну поведінку під час годування, коли він захоплено шматував зубами м'ясо разом з кістками. Також по ночах регулярно лунало жалібне виття.

Жінка прихистила собаку, яка виявилася койотом / Фото Jam Press

Маріан здогадалася, що перед нею не собачка, коли тварина почала стрімко рости й набирати вагу. Господиня з жахом зрозуміла, що випадково забрала з вулиці й виростила дикого звіра.

Це був прекрасний койот. Він виріс серед домашніх собак, але ніколи не переставав бути диким. Зіпсував мені дуже багато речей й більше не міг поміститися в будинку,

— додала Маріан.

На жаль, як пояснила сама Аларкон, утримувати його вдома ставало дедалі складніше, адже він потребував відповідних умов для життя.

Койот був агресивний під час годування / Фото Jam Press

Вона звернулася до природоохоронних служб, які забрали койота й випустили в екологічному центрі "Ліс шепоту".

До слова, койоти походить з Північної Америки. Це нічні хижаки, які виростають трохи меншими за вовка, з дивовижними мисливськими здібностями, зокрема, здатні бігати зі швидкістю 64 кілометри за годину.

Жінка похизувалась своїм "найбільшим" у світі котом

У бразильському місті Жау живе гігантський кіт-рекордсмен Ксартрукс. 6-річного красеня породи мейн-кун плутають з гепардом. Кіт сягає 1,3 метра завдовжки та важить понад 10 кілограмів.

Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів, але цей пухнастик, що належить подружній парі Марсії Олівейрі та Жану Мартінсу, виріс до воістину монументальних розмірів. У січні 2023 року власники гігантського мейн-куна навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса.