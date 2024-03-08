Кіт сягає 1,3 метра завдовжки та важить понад 10 кілограмів. У січні 2023 року власники гігантського мейн-куна навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса.

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Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів, але цей пухнастик, що належить подружній парі Марсії Олівейрі та Жану Мартінсу, виріс до воістину монументальних розмірів.

Він був найменшим у виводку — важив менш як 80 грамів. Ми й гадки не мали, що він стане таким величезним. Він спочатку випередив своїх братів, а у віці 4 місяці уже перевершував за розмірами звичайних котів та перемагав на змаганнях,

— розповідає Марсія.

Власники впевнені, що Ксартрукс – нинішній рекордсмен серед представників виду. У січні 2023 року вони навіть подали заявку до Книги рекордів Гіннеса, долучивши відео, на якому показано, як гігант бере участь у виставці Клубу котів в Ріо.

Гігантський мейн-кун / Фото The Sun

За її словами, у Ксартрукса всі стандарти породи від розміру до характеру: він милий, люблячий, добродушний та лінивий.

Жінка навіть занепокоїлась, чи не виріс її вихованець завеликим навіть для своєї породи. Торік інша господиня розповідала, що кіт мейн-кун досягнув зросту її чотирирічної доньки.

Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів / Фото The Sun

До речі, мейн-куни люблять бути поруч із людьми й непогано ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами. Пухнастики досягають повної зрілості до 3 – 5 років й можуть важити 8 – 10 кілограмів. Живуть в середньому 12 – 15 років.