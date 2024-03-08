Кот достигает 1,3 метра в длину и весит более 10 килограммов. В январе 2023 года владельцы гигантского мейн-куна даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

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Мейн-куны считаются одной из крупнейших в мире пород домашних котов, но этот пушистик, принадлежащий супружеской паре Марсии Оливейри и Жану Мартинсу, вырос до поистине монументальных размеров.

Он был самым маленьким в выводке – весил менее 80 граммов. Мы и не подозревали, что он станет таким огромным. Он сначала опередил своих братьев, а в возрасте 4 месяца уже превосходил по размерам обычных котов и побеждал на соревнованиях,

– рассказывает Марсия.

Владельцы уверены, что Ксартрукс – нынешний рекордсмен среди представителей вида. В январе 2023 года они даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса, приобщив видео, на котором показано, как гигант участвует в выставке Клуба кошек в Рио.

Гигантский мейн-кун / Фото The Sun

По ее словам, у Ксартрукса все стандарты породы от размера до характера: он милый, любящий, добродушный и ленивый.

Женщина даже забеспокоилась, не вырос ли ее питомец слишком большим даже для своей породы. В прошлом году другая хозяйка рассказывала, что кот мейн-кун достиг роста ее четырехлетней дочери.

Мейн-куны считаются одной из крупнейших в мире пород домашних кошек / Фото The Sun

Кстати, мейн-куны любят быть рядом с людьми и неплохо ладят с детьми и другими домашними животными. Пушистики достигают полной зрелости к 3 – 5 годам и могут весить 8 – 10 килограммов. Живут в среднем 12 – 15 лет.