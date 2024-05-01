Британка звернулася по допомогу до рятувальників після того, як у її будинку з'явився несподіваний гість. Прибувши на місце, фахівці були шоковані, побачивши маленьку мавпочку, яка відпочивала на кухонній стільниці.

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Жінка виявила у себе вдома мавпу-мармозан

За словами волонтерки Джемми Ворнер, коли жінка зателефонувала і в істериці повідомила, що у неї в оранжереї живе якийсь звір, її просили детальніше описати істоту. Вона схарактеризувала її як щось маленьке з пухнастим хвостом, можливо, білка.

Тож ми зовсім не очікували, що знайдемо примата. Він був дуже худим та голодним, але досить розумний, щоб прийти за допомогою до людей,

— розповідає вона.

Мавпу вдалось заманити у клітку і відвезти до місцевого притулку / Фото SWNS

Достеменно невідомо, як південноамериканська мавпа-мармозан опинилася за 5 400 миль від свого ареалу. Ймовірно, її покинули напризволяще попередні господарі.

Марсель дуже ручний: дивіться відео

Команда Wings and Paws зараз працює над тим, щоб знайти Марселю нову домівку, коли він одужає.

Якби він залишився на вулицях, то міг би померти від голоду. Ми думаємо, що це був чийсь домашній улюбленець, а не тварина із зоопарку. Він дуже спокійно ставиться до людей та мирно сидить на долоні,

— додає Уорнер.

Марселю шукають нову домівку / Фото SWNS

До слова, у Великій Британії дозволено утримувати приматів як домашніх улюбленців, проте організація RSPCA категорично не рекомендує цього робити, стверджуючи, що ці тварини краще пристосовані до свого природного середовища існування.

Мексиканка забрала з вулиці койота

Маріан Васкес Аларкон підібрала на вулиці крихітне цуценя, яке насправді виявилося дикою твариною. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками.

Однак, з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця. І тоді вона зрозуміла, що перед нею не песик, а справжній койот.