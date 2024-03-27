С кем не бывает: женщина приняла помпон за раненого ежонка и повезла его спасать

Женщина принесла "маленькое очаровательное животное" к ветеринарам в картонной коробке с едой и бутылкой горячей воды. Сотрудники больницы дикой природы Лоуэр-Мосс-Вуд в Чешире были удивлены, обнаружив, что "детеныш ежа" на самом деле оказался пушистым помпоном от шапки.

Работники заповедника сказали, что их “сердца растаяли”, когда они поняли, что добрая душа принесла им часть верхнего убора, приняв его за раненого детеныша ежа.

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Женщина приняла помпон от шапки за раненого ежа

Она положила ежа в коробку с едой и грелкой на ночь, а утром принесла его в Лоуэр-Мосс-Вуд. Руководительница клиники Джанет Котце обнаружила, что первым пациентом, поступившим в больницу, на самом деле был помпон.

36-летняя волонтер Даниэль Пеберди сказала, что добросердечная женщина поступила правильно, не проигнорировав животное на улице в течение дня.

Ежики не должны гулять днем, поэтому она поступила правильно; единственная проблема в том, что это был помпон. Многие люди не обращают внимания на ежей, если видят их на улице в дневное время,

- сказала она.

Также добавила, что люди могут не понимать, что это раненое животное. Поэтому численность ежей стремительно сокращается – важно спасать тех несчастных, которых находим.

Добрый поступок женщины растопил сердца волонтеров / Фото Cheshire Live

В заповеднике и больнице в лесу Лоуэр-Мосс-Вуд работает более 70 волонтеров, и они принимают животных со всего региона.

Наши сердца растаяли, когда одна добрая душа решила, что спасает детеныша ежа, но обнаружила, что это пушистый помпон от шапки. Этот волшебный кусок головного убора все равно получил всю любовь, а также уютный уход,

- написали сотрудники заповедника.

Они также напоминают, что доброта не знает границ, даже если речь идет об искусственном пушистом друге. Найденных на улице ежей просят поместить в коробку с теплым источником и обратиться за помощью к местным ветеринарам.

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