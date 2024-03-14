Их привезла из Херсонской области. Люди, которые из-за обстрелов выезжали оттуда, не могли забрать животных.

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Девушка приютила 72 хомяков-переселенцев

Юлия Коблик рассказала, сейчас имеет 72 хомяка. Спасенных животных от войны поселила в двух комнатах. Всем не хватало отдельных клеток, поэтому живут по двое – трое.

Хомяки-переселенцы живут по двое – трое / Фото Суспільне Кропивницький

Когда узнала, что остались животные, сразу решила – поеду заберу, но я не знала насколько их много будет. Было 43 хомячка, на следующий день две мамы привели еще 11,

– говорит она.

По словам девушки, если бы пришлось ехать за границу, животных бы не покинула, потому что очень их любит.

Животных поселила в двух комнатах / Фото Суспільне Кропивницкий

Девушка также отметила, что ищет для своих хомяков семьи, в которых за животными будут должным образом ухаживать.

Заметим, восьмилетняя овчарка Багира, которую спасли волонтеры после подрыва Каховской ГЭС, нашла новую семью. Отныне она будет жить в Николаевской области. Собаку, кадры с которой облетели весь интернет, спасли 7 июня 2023 года в Херсоне. Тогда у нее было травмировано ухо и она не могла становиться на задние лапы. Все это время волонтеры искали Багире новых хозяев.