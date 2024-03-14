Їх привезла з Херсонської області. Люди, які через обстріли виїжджали звідти, не могли забрати тварин.

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Дівчина прихистила 72 хом'яків-переселенців

Юлія Коблик розповіла, нині має 72 хом'яки. Врятованих тваринок від війни поселила у двох кімнатах. Усім не вистачало окремих кліток, тому живуть по двоє – троє.

Хом'яки-переселенці живуть по двоє – троє / Фото Суспільне Кропивницький

Коли дізналася, що залишилися тварини, відразу вирішила — поїду заберу, але я не знала наскільки їх багато буде. Було 43 хом'ячки, наступного дня дві мами привели ще 11,

– каже вона.

За словами дівчини, якби довелося їхати за кордон, тварин би не покинула, бо дуже їх любить.

Тварин поселила у двох кімнатах / Фото Суспільне Кропивницький

Дівчина також зазначила, що шукає для своїх хом'яків сім'ї, в яких за тваринами будуть належним чином доглядати.

Зауважимо, восьмирічна вівчарка Багіра, яку врятували волонтери після підриву Каховської ГЕС, знайшла нову родину. Відтепер вона житиме у Миколаївській області. Собаку, кадри з якою облетіли весь інтернет, врятували 7 червня 2023 року у Херсоні. Тоді у неї було травмоване вухо і вона не могла ставати на задні лапи. Весь цей час волонтери шукали Багірі нових господарів.