Зоозащитникам удалось отыскать логово с тремя детенышами. Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера.

Читайте также Кромсал мясо вместе с костями: бродячий щенок, который женщина приютила, оказался диким зверем

Женщина притворяется лисой для спасения диких зверей

Мелиссу Стэнли, директора Центра дикой природы Ричмонда, сфотографировали в маскировочном костюме и резиновых перчатках, когда она кормила кроху из шприца. По словам женщины, это необходимо, чтобы избежать привыкания к людям.

Житель Ричмонда, который нашел лисенка во время выгула своей собаки, сначала принял его за котенка. К счастью, зоозащитникам удалось отыскать логово с тремя другими детенышами такого же возраста, но их мать бесследно исчезла. Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера.

Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера

Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера / Фото Richmond Wildlife Center

Сотрудники центра по очереди кормят лисят каждые 2 – 4 часа в масках, минимизируя любое влияние людей. Это важно, чтобы впоследствии выпустить животных в дикую природу, ведь они должны распознавать представителей своего вида и в будущем размножаться.

Стэнли говорит, что во время вскармливания важно не говорить, создавать дополнительные визуальные барьеры, а также уменьшить количество лишних манипуляций и ограничить транспортировку.

Как зоозащитники притворяются животными: смотрите видео

Недавно волонтеры запустили сбор средств на шприцы, марлю и продукты для перехода лисят на твердую пищу. По состоянию на 12 марта поступило более 400 долларов.

Сообщается, что впоследствии малышей передадут организации по спасению животных, чтобы специалисты подготовили их к выпуску в дикую природу.

В США на ферме родился теленок, который имеет два лица

В штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. Животное имеет четыре глаза, два носа, два рта и два уха.

Теленка назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое". Новорожденное животное прожило уже 10 дней.