Зоозащитникам удалось отыскать логово с тремя детенышами. Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера.

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Женщина притворяется лисой для спасения диких зверей

Мелиссу Стэнли, директора Центра дикой природы Ричмонда, сфотографировали в маскировочном костюме и резиновых перчатках, когда она кормила кроху из шприца. По словам женщины, это необходимо, чтобы избежать привыкания к людям.

Житель Ричмонда, который нашел лисенка во время выгула своей собаки, сначала принял его за котенка. К счастью, зоозащитникам удалось отыскать логово с тремя другими детенышами такого же возраста, но их мать бесследно исчезла. Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера.

Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера / Фото Richmond Wildlife Center

Сотрудники центра по очереди кормят лисят каждые 2 – 4 часа в масках, минимизируя любое влияние людей. Это важно, чтобы впоследствии выпустить животных в дикую природу, ведь они должны распознавать представителей своего вида и в будущем размножаться.

Стэнли говорит, что во время вскармливания важно не говорить, создавать дополнительные визуальные барьеры, а также уменьшить количество лишних манипуляций и ограничить транспортировку.

Как зоозащитники притворяются животными: смотрите видео

Недавно волонтеры запустили сбор средств на шприцы, марлю и продукты для перехода лисят на твердую пищу. По состоянию на 12 марта поступило более 400 долларов.

Сообщается, что впоследствии малышей передадут организации по спасению животных, чтобы специалисты подготовили их к выпуску в дикую природу.

В США на ферме родился теленок, который имеет два лица

В штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. Животное имеет четыре глаза, два носа, два рта и два уха.

Теленка назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое". Новорожденное животное прожило уже 10 дней.