Працівники заповідника сказали, що їхні "серця розтанули", коли вони зрозуміли, що добра душа принесла їм частину верхнього убору, прийнявши його за поранене дитинча їжака.

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Жінка прийняла помпон від шапки за пораненого їжака

Вона поклала їжака в коробку з їжею і грілкою на ніч, а вранці принесла його в Лоуер-Мосс-Вуд. Керівниця клініки Джанет Котце виявила, що першим пацієнтом, який надійшов до лікарні, насправді був помпон.

36-річна волонтерка Даніель Пеберді сказала, що добросерда жінка вчинила правильно, не проігнорувавши тварину на вулиці протягом дня.

Їжачки не повинні гуляти вдень, тож вона вчинила правильно; єдина проблема в тому, що це був помпон. Багато людей не звертають уваги на їжаків, якщо бачать їх на вулиці в денний час,

— сказала вона.

Також додала, що люди можуть не розуміти, що це поранена тварина. Тому чисельність їжаків стрімко скорочується – важливо рятувати тих нещасних, яких знаходимо.

Добрий вчинок жінки розтопив серця волонтерів / Фото Cheshire Live

У заповіднику і лікарні в лісі Лоуер-Мосс-Вуд працює понад 70 волонтерів, і вони приймають тварин з усього регіону.

Наші серця розтанули, коли одна добра душа вирішила, що рятує дитинча їжака, але виявила, що це пухнастий помпон від шапки. Цей чарівний шматок головного убору все одно отримав усю любов, а також затишний догляд,

— написали співробітники заповідника.

Вони також нагадують, що доброта не знає меж, навіть якщо йдеться про штучного пухнастого друга. Знайдених на вулиці їжаків просять помістити у коробку з теплим джерелом і звернутися по допомогу до місцевих ветеринарів.

Дівчина прихистила 72 хом'яків-переселенців

Юлія Коблик із Кропивницького прихистила у себе вдома понад 50 хом'яків. Тваринок через війну залишили господарі. Вона привезла їх з Херсонської області.

Нині дівчина має 72 хом'яки. Врятованих тваринок від війни поселила у двох кімнатах. Усім не вистачало окремих кліток, тому живуть по двоє – троє.