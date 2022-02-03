Женщина попала в объятия тюленей: забавное видео, покорившее сеть

Фотограф Крис Бэй и его жена Джесс Тортон делали фотографии королевских пингвинов в Южной Атлантике. Вдруг к женщине подползли 3 детеныша морского слона.

Сначала один "малыш" весом около 90 килограммов крепко прижался к женщине. А потом к нему присоединились еще двое.

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Что известно о морских слонах

Это подвид семейства настоящих тюленей. Морские слоны – самые крупные представители тюленей. Взрослые самцы могут достигать длины до 6,5 метров и веса до 4 тонн.

Источник: Это подвид семейства настоящих тюленей. Морские слоны – самые крупные представители тюленей. Взрослые самцы могут достигать длины до 6,5 метров и веса до 4 тонн.Источник: Википедия

Джесс Тонтон совсем не ожидала таких приключений во время своей экспедиции в Голд-Харбор, что в Южной Атлантике. Женщина вместе с мужем фотографировала королевских пингвинов. Вдруг к ней подошла группа тюленей.

Один из них заинтересовался и начал изучать Джесс. Животное прижалось мордой к ее голове. В это время 2 других тюленя также прижались к человеку сзади.

Хотя эти кадры зафиксировали уже достаточно давно, однако недавно их опубликовали в тиктоке. Там они сразу стали вирусными.



Молодые тюлени очень любознательны / Скриншот с видео

Было ли это опасно

Конечно, тюлени могут быть опасны для человека. Есть нормы, которые не советуют туристам подходить к животным поближе, чем на расстояние 5 метров. Однако тюленям этого никто не сказал. К тому же детеныши очень любознательны и всем интересуются.

Если вы, как и я, приседаете и фотографируете проплывающих мимо королевских пингвинов, то обычно один из этих жирных гигантов плюхнется прямо на вас и даже не посмотрит,

– шутит Джесс.

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