Спершу один "малюк" вагою близько 90 кілограмів міцно притиснувся до жінки. А потім до нього приєдналися ще двоє.

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Що відомо про морських слонів

Це підвид сімейства справжніх тюленів. Морські слони – найбільші представники тюленів. Дорослі самці можуть досягати довжини до 6,5 метра та ваги до 4 тонн.

Джерело: Це підвид сімейства справжніх тюленів. Морські слони – найбільші представники тюленів. Дорослі самці можуть досягати довжини до 6,5 метра та ваги до 4 тонн.Джерело: Вікіпедія

Джесс Тонтон зовсім не очікувала на такі пригоди під час своєї експедиції в Голд-Харбор, що в Південній Атлантиці. Жінка разом із чоловіком фотографували королівських пінгвінів. Аж раптом до неї підійшла група тюленів.

Один із них зацікавився та почав досліджувати Джесс. Тварина притиснулася мордою до її голови. У цей час 2 інших тюлені також притиснулися до людини ззаду.

Хоча ці кадри зафіксували вже досить давно, однак тільки нещодавно їх опублікували у тіктоці. Там вони негайно стали вірусними.



Молоді тюлені дуже допитливі / Скриншот з відео

Чи було це небезпечно

Звісно, тюлені можуть бути небезпечними для людини. Існують норми, що не рекомендують туристам підходити до тварин ближче, ніж на відстань 5 метрів. Однак тюленям цього ніхто не сказав. До того ж дитинчата надзвичайно допитливі та всім цікавляться.

Якщо ви, як і я, присідаєте і фотографуєте королівських пінгвінів, що пропливають повз, то зазвичай один з цих жирних гігантів плюхнеться прямо на вас і навіть не подивиться,

– жартує Джесс.

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