Женщина подобрала на улице пса: почему едва смогла поместить его в машину – фотодоказательство

Американка Элеонора Донахью увидела одинокую собаку на дороге, когда проезжала на своем авто мимо закрытой аптеки. Девушка не захотела оставлять четырехлапую, однако не ожидала, что ей будет сложно уместиться в авто.

По словам Элеоноры Донахью, она увидела бегущую по дороге пиренейскую горную собаку. Сначала ей показалось, что где-то рядом есть хозяин, но никого не было.

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Когда он забежал на парковку аптеки, американка пошла за ним и попыталась позвать. Собака была очень дружелюбной, поэтому сразу подбежала к Элеоноре.

Я вышла из машины, и она сразу запрыгнула. К счастью, она была в восторге и пускала слюну,

– вспомнила Донахью.



Собака в авто / Фото Eleanor Donahue

Девушка смогла найти на собаке ошейник, где писало – Луна и номер телефона. Хозяева взяли трубку и были рады, что их любимицу нашли. Они сразу же приехали за собакой туда, куда указала Элеонора.

По словам хозяев, Луна часто убегает из дома в местную аптеку. "Она любит людей, а там всегда есть люди. А еще рядом продают мафины", – отметили хозяева.

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Что известно о пиренейской горной собаке

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет

Пиренейские горные собаки имеют стабильный и сильный характер. Они уравновешены, не подвержены проявлению нервозности и шумного поведения.

После правильной учебы эти собаки подходят к работе без постоянного присутствия хозяина. Кроме того, имеют хорошо развитый охранный инстинкт как к человеку, так и к территории.

В семье не склонны выделять одного хозяина, ведь послушные со всеми. Они контактны и любят нежности, но не навязчивы.