Женщина подобрала на улице пса: почему едва смогла поместить его в машину – фотодоказательство
Источник:The Dodo
Американка Элеонора Донахью увидела одинокую собаку на дороге, когда проезжала на своем авто мимо закрытой аптеки. Девушка не захотела оставлять четырехлапую, однако не ожидала, что ей будет сложно уместиться в авто.
По словам Элеоноры Донахью, она увидела бегущую по дороге пиренейскую горную собаку. Сначала ей показалось, что где-то рядом есть хозяин, но никого не было.
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Когда он забежал на парковку аптеки, американка пошла за ним и попыталась позвать. Собака была очень дружелюбной, поэтому сразу подбежала к Элеоноре.
Я вышла из машины, и она сразу запрыгнула. К счастью, она была в восторге и пускала слюну,
– вспомнила Донахью.
Собака в авто / Фото Eleanor Donahue
Девушка смогла найти на собаке ошейник, где писало – Луна и номер телефона. Хозяева взяли трубку и были рады, что их любимицу нашли. Они сразу же приехали за собакой туда, куда указала Элеонора.
По словам хозяев, Луна часто убегает из дома в местную аптеку. "Она любит людей, а там всегда есть люди. А еще рядом продают мафины", – отметили хозяева.
Читайте также Самая фотогеничная собака в соцсетях: какие фото для четырехлапой делает хозяйкаСобаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.
Что известно о пиренейской горной собаке
Пиренейские горные собаки имеют стабильный и сильный характер. Они уравновешены, не подвержены проявлению нервозности и шумного поведения.
После правильной учебы эти собаки подходят к работе без постоянного присутствия хозяина. Кроме того, имеют хорошо развитый охранный инстинкт как к человеку, так и к территории.
В семье не склонны выделять одного хозяина, ведь послушные со всеми. Они контактны и любят нежности, но не навязчивы.