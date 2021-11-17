По словам Элеоноры Донахью, она увидела бегущую по дороге пиренейскую горную собаку. Сначала ей показалось, что где-то рядом есть хозяин, но никого не было.
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Когда он забежал на парковку аптеки, американка пошла за ним и попыталась позвать. Собака была очень дружелюбной, поэтому сразу подбежала к Элеоноре.
Я вышла из машины, и она сразу запрыгнула. К счастью, она была в восторге и пускала слюну,
– вспомнила Донахью.
Собака в авто / Фото Eleanor Donahue
Девушка смогла найти на собаке ошейник, где писало – Луна и номер телефона. Хозяева взяли трубку и были рады, что их любимицу нашли. Они сразу же приехали за собакой туда, куда указала Элеонора.
По словам хозяев, Луна часто убегает из дома в местную аптеку. "Она любит людей, а там всегда есть люди. А еще рядом продают мафины", – отметили хозяева.
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Что известно о пиренейской горной собаке
Пиренейские горные собаки имеют стабильный и сильный характер. Они уравновешены, не подвержены проявлению нервозности и шумного поведения.
После правильной учебы эти собаки подходят к работе без постоянного присутствия хозяина. Кроме того, имеют хорошо развитый охранный инстинкт как к человеку, так и к территории.
В семье не склонны выделять одного хозяина, ведь послушные со всеми. Они контактны и любят нежности, но не навязчивы.