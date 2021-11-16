Известно, что Мия породы помски, что родилась при скрещивании хаски и померанского шпица. Это уже второй любимец Уай Ти. Ведь в ее семье еще есть кокер-спаниель по кличке Кийо.

Интересно Заботиться о планете, людях и животных: важные продуктовые обязательства компании Purina®

Хозяйке было важно, чтобы собаки подружились. Когда она увидела Мию, не смогла пройти мимо и поняла, что должна ее забрать.

Смотрите фото Мии и Кийо:

В социальной сети инстаграм Мия имеет более 32 тысяч подписчиков. Уай Ти активно публикует фото и видео любимицы на ее странице.

Что бы она ни делала, в какую сторону бы ни смотрела, пользователи не могут перестать ею любоваться. Кроме того, в комментариях называют Мию "самой фотогеничной собакой".

Для удачных кадров собаке помогают трюки, которым ее научила Уай Ти. К примеру, она может держать зубами зонтик, сидеть, положить одну из лапок на нос.

Уай Ти вспомнила, что когда создавала страницу в соцсетях, хотела объединить единомышленников и любителей собак. Сейчас благодаря инстаграм она активно устраивает вебинары и мастер-классы по дрессировке и консультации с разными специалистами.

Читайте также Отдых на море и спа-процедуры: как живут утки популярной блогерши

Вы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Смотрите фото Мии из инстаграм: