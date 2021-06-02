Небезразличная женщина решила не сдаваться и приручить собаку, чтобы забрать ее из пустыни. Она начала ездить к животному дважды в день и привозить еду и воду.

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Никто не знает, как собака оказалась в пустыне / Скриншот

Калифорнийка пыталась наладить контакт с собакой. Она разговаривала с песиком ласковым голосом каждый раз, когда приезжала.

Это продолжалось больше недели. В конце концов, женщина и ее муж сумели поймать собаку и привезти ее в новый дом.



Через неделю овчарку удалось поймать / Скриншот

Овчарка была ужасно напугана и переживала большой стресс. Но постепенно она научилась доверять людям.

Сначала она только слушала, как с ней разговаривают и слегка махала хвостом. А потом начала принимать пищу из рук и позволила погладить себя по голове.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Постепенно собака привыкла к своим приемным родителям / Скриншот

Сейчас овчарка живет счастливо со своими приемными родителями. Это стало возможным благодаря неравнодушной женщине, которая не покинула животное на произвол судьбы.

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