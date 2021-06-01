Пожар случился в Дарницком районе Киева на улице Руднева. Котик находился в квартире на шестом этаже.

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Как спасали кота из огня

О пожаре сообщили очевидцы: они позвонили спасателям и сказали, что из окна многоэтажки идет дым. Попасть в квартиру, откуда он шел, пришлось на автокране.



Подняться на шестой этаж пришлось на автокране / Фото ГСЧС

Одинокого кота нашли в одной из комнат квартиры. Как рассказывают спасатели, он был полон страха. Четвероногого удалось поймать и извлечь из огня. На свежий воздух его вынесли по автолестнице.

К счастью, он обошелся лишь испугом: его целым и невредимым передали владельцам, которые впоследствии приехали на место пожара.



Котик отделался испугом и остался невредимым / Фото ГСЧС

Имени спасенного кота пожарные, к сожалению, не сообщают.

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