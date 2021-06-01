Пожар случился в Дарницком районе Киева на улице Руднева. Котик находился в квартире на шестом этаже.
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Как спасали кота из огня
О пожаре сообщили очевидцы: они позвонили спасателям и сказали, что из окна многоэтажки идет дым. Попасть в квартиру, откуда он шел, пришлось на автокране.
Подняться на шестой этаж пришлось на автокране / Фото ГСЧС
Одинокого кота нашли в одной из комнат квартиры. Как рассказывают спасатели, он был полон страха. Четвероногого удалось поймать и извлечь из огня. На свежий воздух его вынесли по автолестнице.
К счастью, он обошелся лишь испугом: его целым и невредимым передали владельцам, которые впоследствии приехали на место пожара.
Котик отделался испугом и остался невредимым / Фото ГСЧС
Имени спасенного кота пожарные, к сожалению, не сообщают.
Спасенные животные: недавние случаи
- ГСЧС не устает спасать животных в беде и часто делится историями спасения.
- Так, недавно в Одессе собака провалилась в яму и не могла вылезти оттуда сама. К счастью, помощь пришла вовремя. С помощью лестницы-палки и веревки спасатели достали собаку из ловушки.
- В одной из пятиэтажек Харькова произошел пожар. Спасатели вынесли из огня хозяйку, которая требовала госпитализации. После они вернулись за ее верным другом – котом. Он забился в угол на балконе и ждал, когда его спасут.