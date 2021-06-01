Пожежа трапилася у Дарницькому районі Києва на вулиці Руднєва. Котик перебував у квартирі на шостому поверсі.

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Як рятували котика із вогню

Про пожежу повідомили очевидці: вони зателефонували рятувальникам і сказали, що з вікна багатоповерхівки йде дим. Потрапити до квартири, звідки він йшов, довелося на автокрані.



Піднятися на шостий поверх довелося на автокрані / Фото ДСНС

Самотнього котика знайшли в одній з кімнат квартири. Як розповідають рятувальники, він був сповнений страху. Чотирилапого вдалося піймати і винести з вогню. На свіже повітря його винесли через автодрабину.

На щастя, він обійшовся лише переляком: його цілим і неушкодженим передали власникам, які згодом приїхали на місце пожежі.



Котик відбувся переляком і лишився неушкодженим / Фото ДСНС

Імені врятованого котика пожежники, на жаль не повідомляють.

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