Пожежа трапилася у Дарницькому районі Києва на вулиці Руднєва. Котик перебував у квартирі на шостому поверсі.
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Як рятували котика із вогню
Про пожежу повідомили очевидці: вони зателефонували рятувальникам і сказали, що з вікна багатоповерхівки йде дим. Потрапити до квартири, звідки він йшов, довелося на автокрані.
Піднятися на шостий поверх довелося на автокрані / Фото ДСНС
Самотнього котика знайшли в одній з кімнат квартири. Як розповідають рятувальники, він був сповнений страху. Чотирилапого вдалося піймати і винести з вогню. На свіже повітря його винесли через автодрабину.
На щастя, він обійшовся лише переляком: його цілим і неушкодженим передали власникам, які згодом приїхали на місце пожежі.
Котик відбувся переляком і лишився неушкодженим / Фото ДСНС
Імені врятованого котика пожежники, на жаль не повідомляють.
Врятовані тваринки: нещодавні випадки
- ДСНС не втомлюється рятувати тварин у біді і часто ділиться історіями порятунку.
- Так, нещодавно в Одесі собака провалився у яму й не міг вилізти звідти сам. На щастя, допомога прийшла вчасно. За допомогою драбини-палки та мотузки рятувальники дістали песика з пастки.
- У одній із п'ятиповерхівок Харкова сталася пожежа. Рятувальники винесли з вогню хазяйку, яка потребувала шпиталізації. Згодом вони повернулися по її вірного друга – котика. Він забився у куток на балконі і чекав, коли його врятують.