Застрял между стенами: в США чудом спасли собаку – видео
Источник:"Голос Америки"
В штате Огайо, в США, пожарные чудом нашли собаку. Он застрял между стенами. Хозяева же не могли понять, куда исчезло животное.
В течение пяти дней они пытались найти животное, но напрасно. Впоследствии к спасению собаки привлекли специалистов.
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Собака 5 дней ждал помощи
Хозяева рассказали, что собака исчез и 5 дней они никак не могли понять, где он.Оказалось, что собака застряла в проеме между стенами соседского гаража. Владелец дома услышал звуки вой собаки и вызвал пожарных.
Гетти проводилась в отверстие между стенами и застряла,
– рассказали пожарные.
Они нашли место в стене, откуда было слышно собачье нытье – пробили часть стены и вытащили собаку.
Собака застрял между стенами и ждал помощи: смотрите видео невероятного спасения
Видимо животное 5 дней просидело между двумя стенами соседского гаража. Гетти уже дома. Ее сразу же после спасения забрали хозяева.
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