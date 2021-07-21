Протягом п'яти днів вони намагались знайти улюбленця, проте марно. Згодом до порятунку собаки долучили фахівців.
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Собака 5 днів чекав на допомогу
Господарі розповіли, що собака зник. 5 днів вони ніяк не могли зрозуміти, де він. Виявилось, що собака застрягла в отворі між стінами сусідського гаража. Власник будинку почув звуки виття собаки та викликав пожежників.
Гетті провалилась в отвір між стінами та застрягла,
– розповіли пожежники.
Вони знайшли місце у стіні, звідки було чутно собаче скиглення – пробили частину стіни та витягнули собаку.
Собака застряг між стінами та чекав на допомогу: дивіться відео порятунку
Очевидно, тварина 5 днів просиділа між двома стінами сусідського гаража. Гетті вже вдома. Її відразу ж після порятунку забрали господарі.
Останні випадки спасіння тварин
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