Протягом п'яти днів вони намагались знайти улюбленця, проте марно. Згодом до порятунку собаки долучили фахівців.

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Собака 5 днів чекав на допомогу

Господарі розповіли, що собака зник. 5 днів вони ніяк не могли зрозуміти, де він. Виявилось, що собака застрягла в отворі між стінами сусідського гаража. Власник будинку почув звуки виття собаки та викликав пожежників.

Гетті провалилась в отвір між стінами та застрягла,

– розповіли пожежники.

Вони знайшли місце у стіні, звідки було чутно собаче скиглення – пробили частину стіни та витягнули собаку.

Собака застряг між стінами та чекав на допомогу: дивіться відео порятунку

Очевидно, тварина 5 днів просиділа між двома стінами сусідського гаража. Гетті вже вдома. Її відразу ж після порятунку забрали господарі.

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