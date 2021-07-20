Вогнеборці ліквідовували пожежу по вулиці Пирогівський шлях, що у Києві. Аж раптом до них прибився змучений спекою котик.
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Рудий точно знав, у кого можна попросити допомоги. Рятувальники напоїли тварину й хвостатий побіг у власних справах.
Кіт прийшов попросити про допомогу / Фото ДСНС України
Нещодавно подібний випадок стався в Одесі. Тоді охоронець в Одесі врятував від спеки пташку. Він злегка поливав її водою та тримав на руці в затінку.
Як рятували пташку в Одесі / Скриншот
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Як допомогти тваринам у спеку
- Гуляйте з вашими песиками тільки рано вранці, або пізно ввечері, коли спека не така сильна.
- Не поливайте водою спину й голову тварини – це може призвести до перегріву. Можна змочити лапи й живіт улюбленця.
- Допомагайте вуличним тваринам: залишайте їм воду в мисочках, пустіть до під'їзду чи підвалу, де прохолодніше, ніж на вулиці.
- У жодному разі не залишайте улюбленця самого в машині, навіть із відчиненими вікнами. Це смертельно небезпечно для тварин.