Вогнеборці ліквідовували пожежу по вулиці Пирогівський шлях, що у Києві. Аж раптом до них прибився змучений спекою котик.

Дізнайтеся 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®

Рудий точно знав, у кого можна попросити допомоги. Рятувальники напоїли тварину й хвостатий побіг у власних справах.



Кіт прийшов попросити про допомогу / Фото ДСНС України

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Нещодавно подібний випадок стався в Одесі. Тоді охоронець в Одесі врятував від спеки пташку. Він злегка поливав її водою та тримав на руці в затінку.



Як рятували пташку в Одесі / Скриншот Як рятували пташку в Одесі / Скриншот

Дізнайтеся Як допомогти котам у спеку і чого краще не робити

Як допомогти тваринам у спеку