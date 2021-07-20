Огнеборцы ликвидировали пожар по улице Пироговский путь, что в Киеве. Вдруг к ним прибился измученный жарой котик.

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Рыжий точно знал, у кого можно попросить помощи. Спасатели напоили животное и хвостатый побежал по своим делам.

Кот пришел попросить о помощи
Кот пришел попросить о помощи / Фото ДСНС Украины

Недавно подобный случай произошел в Одессе. Тогда охранник в Одессе спас от жары птицу. Он слегка поливал ее водой и держал на руке в тени.
Как спасали птичку в Одессе
Как спасали птичку в Одессе / Скриншот

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Как помочь животным в жару

  1. Гуляйте с вашей собакой только рано утром или поздно вечером, когда жара не такая сильная.
  2. Не поливайте водой спину и голову животного – это может привести к перегреву. Можно смочить лапы и живот любимца.
  3. Помогайте уличным животным: оставляйте им воду в мисках, пустите в подъезд или подвал, где прохладнее, чем на улице.
  4. Ни в коем случае не оставляйте питомца одного в машине, даже с открытыми окнами. Это смертельно опасно для животных.