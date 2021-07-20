Невеликий собака випадково впав у воду ріки Гудзон. Чоловік кинувся на порятунок, але не зумів виплисти на берег. На щастя, на допомогу обом прийшли поліцейські.

Дізнайтеся Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®



Чоловіка й собаку зуміли врятувати / Фото NYPD Special Ops

28-річний хлопець довів, що дружба між людьми й собаками – сильніша за будь-яку небезпеку. Власник зумів упіймати свого песика в воді, але ніяк не міг дістатися берега.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Життя 2 друзів врятували співробітники поліції Нью-Йорка. Вони витягнули чоловіка й собаку з води й відвезли у лікарню.

Поліція Нью-Йорка повідомила про інцидент у своєму твітері

На щастя, здоров'ю обох учасників інциденту нічого не загрожує.