Небольшой пес случайно упал в воду реки Гудзон. Мужчина бросился спасать друга, но не сумел выплыть на берег. К счастью, на помощь обеим пришли полицейские.
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Мужчину и собаку сумели спасти / Фото NYPD Special Ops
28-летний парень доказал, что дружба между людьми и собаками – сильнее любой опасности. Владелец сумел поймать свою собачку в воде, но никак не мог добраться до берега.
Жизнь 2 друзей спасли сотрудники полиции Нью-Йорка. Они вытащили мужчину и собаку из воды и отвезли в больницу.
Полиция Нью-Йорка сообщила об инциденте в своем твиттере
К счастью, здоровью обоих участников инцидента ничего не угрожает.