Как защитить праздничную елку от нападений кота: действенный лайфхак

Американка Ирэн Олокко имеет двух активных котов. Один из них, которого зовут Виктор, обожает елки, поэтому хозяйке пришлось придумывать метод, чтобы тот их не уничтожал.

По словам Ирэн, кот постоянно срывал игрушки и пытался разрушить дерево. Один из лайфхаков помог ей уберечь елку от настырного кота Виктора.

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"Когда он был еще котёнком, я обнаружила, что больше всего он ненавидит мандарины. Мы вместе сидели на диване, и когда я начала чистить мандарин, он зашипел и убежал", – вспомнила Ирэн.



Виктор и мандарины / Фото Irene Olocco

Кроме того, хозяйка заметила, что Виктор отказывается даже подходить к ним, что помогло ей защитить елку.

"Я начала класть апельсины или мандарины на мебель там, куда не хотела его пускать. Это сработало. Каждый год он воровал рождественские шарики из елки и уничтожал разные украшения", – сообщила Ирэн.



Защита елки от кота / Фото Irene Olocco

Женщина решила вокруг елки сделать "забор" из мандаринов. Преодолеть его – Виктор не смог. Это помогло сохранить елку и не разрушить праздник.

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Несмотря на это, Виктор – невероятно коммуникабельный кот. Он всюду бегает за любимой хозяйкой и мгновенно любит каждого встречающего.