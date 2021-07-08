На Запорожье дикие кабаны "штурмовали" АЭС: уникальное видео

Работники Запорожской АЭС заметили животных, которые пытались через стекло попасть в помещение станции. Видимо, животные очень хотели войти на территорию стратегического предприятия.

"Гости" пришли на станцию ​​8 июля. Сотрудники в шутку отметили, что стратегический объект поросята "брали штурмом".

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Дикие поросята пришли на станцию

Инцидент произошел в городе Энергодар Запорожской области, где и расположена станция. Работники АЭС заметили диких животных и сняли видео. На кадрах заметно, как животные "штурмовали" станцию. Они пытались зайти внутрь помещения, но их останавливало стекло.

У нас на атомной станции ... Маленькие, испуганные такие ...,

– прокомментировал автор.

Дикие кабаны "штурмовали" Запорожскую атомную электростанцию: смотрите видео

Кстати, на станцию ​​пришло только 3 детенышей. Видимо, животные потерялись от матери.

Они носами потыкались в стекло и отступили. Взрослых кабанов с ними не было,

– говорится в сообщении телеграмм-канала.

Авторы рассказали, что скорее всего маленькие животные потерялись и наткнулись на станцию ​​недалеко от старшин. Они добавили, что при такой необычной ситуации ни кабаны, ни люди не пострадали.

Что известно о диких кабанах в Украине В Украине дикие кабаны живут преимущественно в Карпатах, а также – лесных и лесостепных территориях.

Обычно они всеядны – употребляют в пищу растения (семена, корни, желуди), а также грызунов, личинки насекомых.

В подавляющем большинстве кабаны живут стадами на своей территории.

Во главе стада – наиболее опытная самка.

Стадо вместе ест, ходит пить воду и отдыхает.

Кстати, самка бывает очень агрессивной, если рядом есть поросята. Даже может напасть на тех, кто приблизится к детенышам.

Источник: Zoolog

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