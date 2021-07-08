На Запорожье дикие кабаны "штурмовали" АЭС: уникальное видео
Источник:телеграм Perepichka News
Работники Запорожской АЭС заметили животных, которые пытались через стекло попасть в помещение станции. Видимо, животные очень хотели войти на территорию стратегического предприятия.
"Гости" пришли на станцию 8 июля. Сотрудники в шутку отметили, что стратегический объект поросята "брали штурмом".
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Дикие поросята пришли на станцию
Инцидент произошел в городе Энергодар Запорожской области, где и расположена станция. Работники АЭС заметили диких животных и сняли видео. На кадрах заметно, как животные "штурмовали" станцию. Они пытались зайти внутрь помещения, но их останавливало стекло.
У нас на атомной станции ... Маленькие, испуганные такие ...,
– прокомментировал автор.
Дикие кабаны "штурмовали" Запорожскую атомную электростанцию: смотрите видео
Кстати, на станцию пришло только 3 детенышей. Видимо, животные потерялись от матери.
Они носами потыкались в стекло и отступили. Взрослых кабанов с ними не было,
– говорится в сообщении телеграмм-канала.
Авторы рассказали, что скорее всего маленькие животные потерялись и наткнулись на станцию недалеко от старшин. Они добавили, что при такой необычной ситуации ни кабаны, ни люди не пострадали.Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .
Что известно о диких кабанах в Украине
- В Украине дикие кабаны живут преимущественно в Карпатах, а также – лесных и лесостепных территориях.
- Обычно они всеядны – употребляют в пищу растения (семена, корни, желуди), а также грызунов, личинки насекомых.
- В подавляющем большинстве кабаны живут стадами на своей территории.
- Во главе стада – наиболее опытная самка.
- Стадо вместе ест, ходит пить воду и отдыхает.
- Кстати, самка бывает очень агрессивной, если рядом есть поросята. Даже может напасть на тех, кто приблизится к детенышам.
Источник: Zoolog
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