"Гості" прийшли на станцію 8 липня. Співробітники жартома зауважили, що стратегічний об'єкт поросята "брали штурмом".

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Дикі поросята прийшли на станцію

Інцидент трапився у місті Енергодар, Запорізької області, де й розташована станція. Працівники АЕС помітили диких тварин та зняли відео. На кадрах помітно, як тваринки "штурмували" станцію. Вони намагались зайти всередину приміщення, та їх зупиняло скло.

У нас на атомній станції… Малесенькі, перелякані такі…,

– прокоментував автор.

Дикі кабани "штурмували" Запорізьку атомну електростанцію: дивіться відео

До речі, на станцію прийшло тільки 3 дитинчат. Очевидно, тварини загубились від матері.

Вони носами потикалися в скло і відступили. Дорослих кабанів з ними не було,

– мовиться у повідомленні телеграм-каналу.

Автори розповіли, що скоріше всього маленькі тварини загубилися і наткнулися на станцію недалеко від старшин тварин. Вони додали, що під час такої незвичайної ситуації ні кабани, ні люди не постраждали.

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Що відомо про диких кабанів в Україні В Україні дикі кабани живуть переважно у Карпатах, а також – лісових та лісостепових територіях.

Зазвичай вони всеїдні – вживають в їжу рослини (насіння, коріння, жолуді), а також гризунів, личинки комах.

У переважній більшості кабани живуть стадами на своїй території

На чолі стада – найбільш досвідчена самка.

Стадо разом їсть, ходить пити воду та відпочиває.

До речі, самка буває дуже агресивною, якщо поруч є поросята. Навіть може напасти на тих, хто наблизиться до дитинчат.

Джерело: Zoolog

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